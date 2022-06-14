Субсидии

Ингушетия получит почти 2 млрд рублей на создание дополнительных мест в детсадах

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Ингушетия получит из федерального бюджета почти 2 млрд рублей на создание новых мест в детских садах. Об этом 14 июня завил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Такие субсидии регионы смогут использовать и для частных учреждений, что позволит создать больше дополнительных мест. Рассчитываем, что в ближайшие два года и в этих регионах (Забайкалье, Бурятия, Ингушетия) будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования», — указал он.

Отмечается, что Ингушетия получит на ремонт и строительство детских садов 873,3 млн рублей в 2022 году, а в 2023 году — 1 млрд 32 млн рублей.

«Средства пойдут на то, чтобы до конца 2023 года провести в детских садах капитальный ремонт и построить новые», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России выдели более шести миллиардов рублей тем регионам, где отмечена сложная ситуация с обеспеченностью детскими садами.

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