Ингушетия помогает Токмакскому району Запорожья с подготовкой детей в школу

В своем ТГ он написал, что на заседании республиканского оперативного штаба обсуждены первые результаты системной шефской помощи Токмакскому району Запорожья и нормализации жизни на освобожденных территориях.

«Мы реализуем взятые на себя обязательства посредством восстановления инфраструктуры города, оказания помощи в сфере образования, здравоохранения и других вопросах. В процесс вовлечены все профильные ведомства нашего региона и подшефного района. Министрам поставлена задача на все проблемы реагировать оперативно и оказывать своевременную помощь», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, определенная работа в этом направлении уже проведена: направлена гуманитарная помощь жителям пострадавших населенных пунктов Токмакского района, состоящая из продукции предприятий Ингушетии. Это полиэтиленовые трубы Карабулакского завода по производству полимерных труб, детские каши «Hozaber» комбината детского питания «Магас», питьевая вода «Обанхи», а также строительные материалы.

«Кроме того, в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» были организованы тренировочные сборы для детей из секции по вольной борьбе, прибывшие к нам из Токмакского района. Сейчас помогаем администрации района подготовить детей к учебному процессу», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Как подчеркнул Глава, в планах властей региона: формирование работ по восстановлению жилья и инфраструктуры на территории Токмакского района на 2023-2025 годы.