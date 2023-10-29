Акция

Ингушетия присоединилась к марафону в поддержку донорства костного мозга

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Ингушетия присоединилась к Всероссийскому марафону в поддержку донорства костного мозга. Старт акции был дан в Назрани на территории станции переливания крови.

К мероприятию с участием амбассадора движения в России Артема Алискерова и руководителя Минздрава региона Заремы Антошкиевой, присоединился и мэр города Урусхан Евлоев.

«Множество людей по всему миру страдают от лейкоза и отчаянно нуждаются в донорстве. Мы обязаны принимать посильное участие в помощи таким людям. Донорство в этом отношении — один из главных помощников в борьбе с недугом», — отметил градоначальник в своем выступлении, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе администрации Назрани.

Урусхан Евлоев пожелал дальнейших успехов в столь важном деле.

Отметим, что Назрань стал 58-м городом-участником этой важной акции.

Артем Алискеров из Твери. Пять лет назад обнаружили острый лейкоз, но он не сдался. Прошел 31 курс химиотерапии. В этом году решил пробежать марафон в поддержку донорства костного мозга. Акция началась первого сентября в Улан-Уде и проходит по всей России.

Мероприятие, которое пройдет в 72-х городах России, инициировано Федеральным медико-биологическое агентством. Задача заключается в том, чтобы пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас в нем — больше 200 тыс. человек.

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