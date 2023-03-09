Ингушетия стала одним из самых доступных для туристов регионов СКФО

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Один день пребывания туристу в Ингушетии обходится около 3,8 тыс. рублей, подобная ситуация и в КЧР. По данному показателю республики являются самыми доступными для туристов в СКФО, следует из подсчетов ПАО «Сбербанк».

Чуть дороже, 4,5 тыс. рублей, обходится пребывание в соседних Чечне и КБР.

По количеству дней, проведенных на Северном Кавказе, лидером оказался Дагестан — туристы в среднем провели в республике больше недели. Шесть дней люди отдыхали в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Самыми кратковременными были турпоездки в Карачаево-Черкесию.

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