Ингушетия в числе лидеров по итогам акции «Вода России»

«Для очистки берегов различных водоемов в Ингушетии от мусора и прочего были привлечены 176 тыс. волонтеров, им удалось привести в порядок 205 км береговых линий», — подчеркнул собеседник.

Первое место вот уже три года занимает республика Татарстан. Второе место присудили Карачаево-Черкесии, а на третьем и пятом местах расположились Северная Осетия и Башкортостан.

«Сегодня мы награждаем не просто руководителей министерств пяти самых активных регионов, мы награждаем всех участников акций из этих регионов. Многие волонтёры не ограничиваются одним мероприятием в год. Благодаря таким неравнодушным людям в самых активных территориях набирается несколько сотен тысяч участников акции за сезон», — обратился к собравшимся руководитель директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин.

Напомним, что данная акция проводится с 2014 года. За это время участие в ней приняли 9,5 млн волонтеров, они собрали и вывезли почти 11 млн мешков мусора.