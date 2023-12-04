Ингушетия в числе лидеров по итогам акции «Вода России»
Республика вошла в пятерку лидеров по итогам Всероссийской акции «Вода России», заняв четвертое место, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе федерального Министерства природных ресурсов и экологии.
«Для очистки берегов различных водоемов в Ингушетии от мусора и прочего были привлечены 176 тыс. волонтеров, им удалось привести в порядок 205 км береговых линий», — подчеркнул собеседник.
Первое место вот уже три года занимает республика Татарстан. Второе место присудили Карачаево-Черкесии, а на третьем и пятом местах расположились Северная Осетия и Башкортостан.
«Сегодня мы награждаем не просто руководителей министерств пяти самых активных регионов, мы награждаем всех участников акций из этих регионов. Многие волонтёры не ограничиваются одним мероприятием в год. Благодаря таким неравнодушным людям в самых активных территориях набирается несколько сотен тысяч участников акции за сезон», — обратился к собравшимся руководитель директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин.
Напомним, что данная акция проводится с 2014 года. За это время участие в ней приняли 9,5 млн волонтеров, они собрали и вывезли почти 11 млн мешков мусора.