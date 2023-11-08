МСП

Ингушетия в числе лидеров по увеличению числа занятых в МСП

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Ингушетия вошла в топ-10 регионов России по росту числа занятых в малом и среднем бизнесе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства

«По сведениям аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, один из самых высоких притоков сотрудников МСП в период с января по сентябрь текущего года наблюдается в Ингушетии: по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года данный показатель в республике увеличился на 44,9%», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что в топ также вошли Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.

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