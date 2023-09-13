Ингушетия в лидерах по минимальному неравенству зарплат

«Минимальный разрыв между высоко- и низкооплачиваемыми группами работников в абсолютных цифрах характерен для Ингушетии (53,5 тыс. рублей)», — говорится в исследовании

Сообщается, что разница между самыми высокооплачиваемыми работниками и наименее оплачиваемыми в регионе составляет 4,6 раза.

В топ-10 регионов попали также республики СКФО: Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Северная Осетия.

Напомним, в прошлом году Ингушетия заняла последнее (84) место в рейтинге регионов России по неравенству зарплат.