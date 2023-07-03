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Ингушетия в пятерке лидеров по качеству дорог среди регионов России

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Только чуть более половины российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям. В 41 регионе страны доля качественных трасс выше, в 44 субъектах федерации — ниже, следует из данных РИА Новости.

Ингушетия занимает 5 позицию с показателем 81,7%. На первом же месте среди регионов России Москва — 97,6%.

Последнюю строчку рейтинга занимает Архангельская область — здесь стандартам соответствуют лишь 13,3% магистралей.

Регионы СКФО расположились следующим образом: Адыгея — 7 место, Дагестан — 12, Кабардино-Балкария — 24, Ставропольский край — 25, Северная Осетия — 54, Карачаево-Черкесия — 69 место.

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