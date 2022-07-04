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Ингушетия в пятерке регионов-лидеров по качеству дорог

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Самые качественные дороги в российских регионах оказались в Москве, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям, свидетельствует исследование РИА Новости.

Отмечается, что субъекты экспертами сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.

Все автомобильные дороги делятся на три типа — федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного значения.

В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю дорог регионального и местного значения приходится 69,3%. Еще в семи регионах (Хабаровском крае, Якутии, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Калмыкии, Карелии и Мурманской области) доля таких дорог находится в диапазоне от 84% до 90%.

Как показало исследование, в 47 субъектах федерации доля дорог регионального или местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ниже общероссийского уровня, и, соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог в 38 регионах.

Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог.

При сравнении ситуации по федеральным округам получается, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном — Архангельская область, в Южном — Крым, в Приволжском — Кировская область, в Уральском — Свердловская область, в Сибирском — Республика Алтай, в Дальневосточном — Амурская область.

По мнению экспертов РИА Новости, в ближайшей перспективе доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, будет расти. В плане правительства на 2023-2027 годы заложено более 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог.

План коснется всех видов дорог — федеральных, региональных, межмуниципальных и местных. Главная цель работы — довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог — в регионах.

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