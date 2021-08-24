Ингушетия в тройке регионов с наибольшим уровнем бедности

Согласно представленной им «Карте бедности — 2020», сейчас к этой категории можно относятся 12,1% россиян — это 17,8 миллиона человек.

«Наибольший уровень бедности: Республика Тыва (34,1%), Республика Ингушетия (30%), Кабардино-Балкарская республика (24,2%)», — говорится в презентации, представленной им на пленарной сессии форума «Сообщество».

По словам Лебедева, для выхода из бедности людям нужна максимально эффективная форма занятости, а также социальная сфера, в том числе соцконтракт.

В начале августа Минтруд сообщил, что бедность во втором квартале 2021 года снизилась с 14,4% до 12,1%. В ведомстве объяснили это стабилизацией рынка труда и изменениями правил по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо этого, с 1 июля власти начали перечислять дополнительные выплаты для малообеспеченных семей: пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет, отмечается в материале.