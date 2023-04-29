Ингушетия вошла в тройку регионов по сумме выигранных грантов НКО в этом году

Грантовый фонд составляет более 28 млн руб. для 32 проектов-победителей. Всего на конкурс подана 81 заявка, а допущено к участию — 60, сказано в сообщении.

Так, Чечня стала обладателем 11 грантов на сумму 9 730 600 рублей, 8 проектов были выбраны из Ингушетии на сумму 6 090 000 рублей, из Карачаево-Черкесии грантообладателями стали 5 НКО, им выделили 4 601 000.

Как сообщается на сайте Росмолодежи, самые популярные номинации среди некоммерческих организаций СКФО в 2023 году: #создавай_возможности — 12 проектов; #помни — 11 проектов; #открывай_страну — 9 проектов.

Ингушетия подавала 18 заявок, Северная Осетия-11. Принять участие в конкурсе могли некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные на территории Северо-Кавказского федерального округа (не позднее, чем за 1 год до проведения конкурса). Прием заявок проходил через ФГАИС «Молодежь России». Максимальная сумма гранта на проект составила 1 млн рублей.

До этапа экспертной оценки конкурса были допущены 60 проектов от НКО. Инициативы оценивали 47 опытных экспертов. Впервые в экспертный совет конкурса не вошли представители Северо-Кавказского федерального округа.

Конкурс на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в развитии гражданского общества в 2023 году проводится и в Ингушетии.

Субсидии выделяются на финансовое обеспечение реализации проектов по грантовым направлениям.

Документы принимались до 25 апреля. Результаты конкурса власти региона объявят 5 июня.