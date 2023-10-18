Ингушские артисты примут участие в фестивале «Белые журавли» в Дагестане
Творческая делегация Ингушетии примет участие в межрегиональном фестивале патриотических программ народного творчества «Белые журавли», приуроченном к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.
Как рассказал «Ингушетии» представитель Республиканского дома народного творчества, масштабный культурный форум в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» пройдет с 19 по 23 февраля 2024 года в Махачкале и Хунзахском районе Дагестана.
Делегацию нашей республики возглавит худрук РДНТ Асет Абдурзакова. В составе делегации — заслуженный артист Ингушетии Адам Оздоев, женская вокальная группа «Лоаман оаз» Малгобекского Дворца культуры и солист КДЦ Малгобекского района Исмаил Салтымуратов. Известные за пределами республики исполнители представят по две песни из своего репертуара.