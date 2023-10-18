Фестиваль

Ингушские артисты примут участие в фестивале «Белые журавли» в Дагестане

0

Творческая делегация Ингушетии примет участие в межрегиональном фестивале патриотических программ народного творчества «Белые журавли», приуроченном к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

Как рассказал «Ингушетии» представитель Республиканского дома народного творчества, масштабный культурный форум в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» пройдет с 19 по 23 февраля 2024 года в Махачкале и Хунзахском районе Дагестана.

Делегацию нашей республики возглавит худрук РДНТ Асет Абдурзакова. В составе делегации — заслуженный артист Ингушетии Адам Оздоев, женская вокальная группа «Лоаман оаз» Малгобекского Дворца культуры и солист КДЦ Малгобекского района Исмаил Салтымуратов. Известные за пределами республики исполнители представят по две песни из своего репертуара.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В двух селах Малгобекского района были проведены встречи по вопросам контрактной службы
Урусхана Евлоева переизбрали на должность главы администрации Назрани
В ДК села Верхние Ачалуки Ингушетии проходит выставка детских рисунков «Осенний пейзаж»
В мэрии Магаса напомнили, что несанкционированные митинги запрещены
Ингушских знатоков приглашают к участию в чемпионатах России по игре «Что? Где? Когда?»
Юный ингушский дзюдоист Рахим Хамхоев прошел отбор на чемпионат России
Отопительный сезон в Ингушетии стартовал без проблем
В селе Экажево Ингушетии были зафиксированы самовольные захваты земельных участков
Год отработает житель Ингушетии за хищение дверей с иномарки
Житель Узбекистана украл 150 тыс. рублей и инструменты на стройке в Ингушетии
В Ингушетии ищут незаконно спилившего семь деревьев породы бук

Главное

Яндекс.Метрика

 