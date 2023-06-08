Ингушские блогеры станут участниками всероссийского форума «ЦЕХ Insight» в Санкт-Петербурге

«В мероприятии участвуют свыше 500 резидентов Insight People из 70 регионов страны. От нашей республики примут участие автоблогер, врач и один из самых крупных SMM — специалистов. Программа мероприятия будет разделена на несколько тематических зон, которые охватят все сферы интересов современной творческой молодежи. Участники узнают о трендах блогосферы и научатся создавать качественный медиаконтент, а также смогут усовершенствовать собственную технику речи», — рассказал Рашид Хамхоев.

По его словам, Всероссийский форум региональных блогеров пройдет уже в третий раз и станет центром притяжения креативной молодежи со всей страны. Всероссийский Форум региональных блогеров «ЦЕХ Insight» пройдет при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика», «Газпром-Медиа Холдинга», видеохостинга RUTUBE, российского сервиса вертикальных видео YAPPY, продюсерского центра Insight People.

«Современная творческая молодежь имеет огромный потенциал для развития в современных медиа, продюсерский центр Insight People в свою очередь обладает уникальной экспертизой. Мы способствуем развитию будущих блогеров, которые смогут реализовать свои самые смелые идеи и повлиять на качество контента в социальных сетях. Обучающие программы в Insight People — это более 600 часов лекций и мастер-классов от профессиональных актеров, музыкантов и ведущих. Мы предоставляем все необходимое оборудование и материалы для создания контента, сопровождаем блогера на пути его творческого развития. Наши резиденты — это сообщество энергичных, инициативных и талантливых лидеров общественного мнения», — рассказала генеральный директор «Insight People» Алина Зиннатуллина.

Глава продюсерского центра отметила, что благодаря Insight People крупные сетевые компании находят талантливых блогеров в тех регионах, где есть студии, и получают возможность прорекламировать свой продукт на широкую аудиторию, а резиденты — монетизировать свое творчество и стать известными.

Отмечается, что всероссийская встреча блогеров состоится накануне празднования Дня России. 12 июня у территории стадиона «Газпром Арена» пройдет полномасштабный фестиваль, на котором соберутся люди со всех регионов страны. На концертной площадке выступят известные блогеры, артисты и резиденты Insight People.

Для гостей праздничного события подготовлена развлекательная и спортивная программы: спортивный фестиваль «Наше дело», креативная зона Yappy парк, которая является проектом российского сервиса вертикальных видео Yappy, фестиваль еды «Кухни народов России», кастинг во второй сезон шоу «Вызов» на ТНТ, и креативное пространство, организованное продюсерским центром «Insight People». Мероприятие организует «Газпром-Медиа Холдинг» при поддержке ПАО «Газпром».