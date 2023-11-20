Бокс

Ингушские боксеры стали победителями и призерами турнира в Ставропольском крае

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Ингушские боксеры завоевали 29 медалей различного достоинства на открытом турнире по боксу, посвященном Дню народного единства, прошедшем в станице Суворовская Ставропольского края.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, в соревнованиях приняли участие 160 спортсменов, 37 из которых представляли ингушскую школу бокса. На счету юных мастеров кожаной перчатки 19 золотых медалей.

Так, победителями турнира стали: Илиев Ахмед, Илиев Магомед, Ахильгов Самир, Котиев Зубейр, Цулоев Имран, Кодзоев Магомед, Дахкильгов Мухамед-Али, Галаев Хамзат, Евлоев Муслим, Цокиев Халид, Гагиев Сулейман,

Булгучев Анар-Бек, Темурзиев Абдуллах, Бопхоев Магомед, Толдиев Расул, Толдиев Абдул-Рахим, Баркинхоев Муслим, Накастхоев Абдул-Малик, Илиев Азамат, Лолохоев Мухамед.

На вторую ступень пьедестала поднялись: Богатырев Юсуф, Баркинхоев Абдул-Малик, Костоев Ибрагим, Бариев Абдула, Котиев Рамазан, Могушков Абдул-Малик, Богатырев Ислам, Эстемиров Юсуп. «Бронза» досталась Горданову Билалу.

Отмечается, что подготовили спортсменов тренеры: Чахкиев Ислам, Дзауров Магомед, Мургустов Исса, Брондуков Рустам, Лолохоев Исмаил, Таркоев Амир, Евлоев Артур.

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