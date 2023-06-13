Бокс

Ингушские боксеры стали призерами турнира национальной студенческой лиги

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Ингушские спортсмены стали призерами турнира Всероссийской национальной студенческой лиги бокса в городе Агой Краснодарского края.

Как сообщили в Федерации бокса региона, в соревнованиях участвовали более 140 боксеров из Краснодарского и Красноярского краев, Вологодской области, Москвы, Курска, Пензы, Саратова, Республики Дагестан, Чеченской Республики и других регионов России.

Ингушскую школу бокса представляли 16 спортсменов. Один из них —Акталиев Магомед (75 кг) — дошёл до финала, но в финале уступил своему сопернику из Ульяновска по очкам раздельным решением судей.

Еще пятеро спортсменов из Ингушетии вошли в тройку лучших, завоевав бронзовые награды в своих весовых категориях.

На третью ступеньку пьедестала поднялись Джандигов Рахим (50 кг), Додов Азамат (52 кг), Могушков Магомед (70 кг), Тумгоев Осман (50 кг), Арчаков Амир (80 кг+).

Боксеров подготовили тренеры Балаев Мурад, Леймоев Магомед, Измайлов Магомед, Садакиев Мустафа, Хадзиев Сулейман.

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