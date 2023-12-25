Бокс

Ингушские боксеры завоевали 35 медалей на открытом турнире в Ставропольском крае

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Ингушские боксеры стали победителями и призерами Открытого новогоднего турнира по боксу среди юношей, юниоров и взрослых в станице Суворовская Ставропольского края.

На ринге детско-юношеского спортивного клуба «Урарту» выступили 200 спортсменов из регионов ЮФО и СКФО. Ингушетию представили на соревнованиях 45 боксеров во всех возрастных категориях. Итог участия в турнире — 35 медалей, из которых 25 золотых и 10 серебряных.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса региона, победителями турнира стали Полонкоев Магомед, Газгиреев Ахмед, Коригов Абдул-Малик, Гулиев Акромат, Акталиев Мухамед-Амин, Арчаков Амир, Бузуртанов Магомед, Героев Ибрагим, Баркинхоев Мухаммад-Али, Нальгиев Магомед, Евлоев Имран, Евлоев Хасан, Измайлов Магомед, Измайлов Магомед, Измайлов Абдулрахман, Дакиев Абдулрахман, Нальгиев Абдул-Малик, Цороев Адам, Хашагульгов Рахим, Латыров Ахмед, Тумгоев Ислам, Белхороев Ахмед, Эстемиров Адам, Галаев Хамзат, Кодзоев Магомет.

На вторую ступень пьедестала поднялись Балаев Саид-Ахмед, Кодзоев Махмуд, Боков Башир, Гапархоев Магомед, Костоев Магомед, Евлоев Алисхан, Нальгиев Сайфула, Евлоев Адам, Евлоев Абдул-Рахим, Эстемиров Юсуп.

Подготовили спортсменов тренеры Аушев Ваха, Леймоев Магомед, Дзауров Магомед, Балаев Мурад, Бадиев Адам, Оздоев Аслан, Дакиев Муслим.

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