Ингушские боксёры из села Долаково успешно выступили на чемпионате республики по боксу
Долаковские боксёры успешно представили свою спортшколу на чемпионате Республики Ингушетия среди мужчин.
Так, по информации администрации Назрановского района, Плиев Мовсар и Плиев Аслан поднялись на первую ступеньку пьедестала; Местоев Магомед и Мужухоев Исмаил завоевали серебряные медали; Тангиев Магомед стал третьим. Тренирует спортсменов Джандаров Микаил.
Отмечается, что Белокиев Рамазан занял первое место под руководством опытных наставников Манкиева Халида и Манкиева Исраила.