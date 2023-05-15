Ингушские боксёры из села Долаково успешно выступили на чемпионате республики по боксу

Так, по информации администрации Назрановского района, Плиев Мовсар и Плиев Аслан поднялись на первую ступеньку пьедестала; Местоев Магомед и Мужухоев Исмаил завоевали серебряные медали; Тангиев Магомед стал третьим. Тренирует спортсменов Джандаров Микаил.

Отмечается, что Белокиев Рамазан занял первое место под руководством опытных наставников Манкиева Халида и Манкиева Исраила.