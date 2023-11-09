Ингушские борцы стали призерами межрегионального турнира в Нальчике

Как сообщили газете «Ингушетия» в федерации спортивной борьбы республики, призерами состязаний стали Шейх-Мансур Хамчиев (38 кг), Адам Белхароев (68 кг) и Адам Дугиев (75 кг).

Отмечается, что спортсменов на турнире сопровождали старший тренер сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Иса Оздоев и старший тренер клуба «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.