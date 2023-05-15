Ингушские дети в рамках проекта «Культура для школьников» узнали о творчестве поэта Гирихана Гагиева

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Фото: РДНТ имени К. А. Евлоевой

Сотрудники Дома культуры сельского поселения Алхасты в рамках всероссийского проекта «Культура для школьников» провели в сельской школе литературный час «Когда цвели вишни», посвященный памяти ингушского поэта Гирихана Гагиева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.

Как проинформировал наш собеседник, ведущая Зайнап Булгучева рассказала учащимся, что Гирихан Гагиев внёс неоценимый вклад в развитие ингушской литературы. На его стихи написано много песен, которые исполняют артисты ингушской эстрады. Всемирный Артийский комитет за высокий вклад в развитие национальной литературы отметил Гирихана Гагиева золотой медалью и присвоил ему в 2002 году титул «Человек мира».

Представитель пресс-службы РДНТ добавил, что в мероприятии приняли участие воспитанники драмкружка местного ДК, которые прочитали стихи поэта, написанные им на ингушском и русском языках.

 

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