Ингушские дети в рамках проекта «Культура для школьников» узнали о творчестве поэта Гирихана Гагиева

Как проинформировал наш собеседник, ведущая Зайнап Булгучева рассказала учащимся, что Гирихан Гагиев внёс неоценимый вклад в развитие ингушской литературы. На его стихи написано много песен, которые исполняют артисты ингушской эстрады. Всемирный Артийский комитет за высокий вклад в развитие национальной литературы отметил Гирихана Гагиева золотой медалью и присвоил ему в 2002 году титул «Человек мира».

Представитель пресс-службы РДНТ добавил, что в мероприятии приняли участие воспитанники драмкружка местного ДК, которые прочитали стихи поэта, написанные им на ингушском и русском языках.