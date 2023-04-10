Ингушские дзюдоисты с успехом прошли первый этап Континентальной лиги дзюдо среди мужских команд

Это международный турнир, в котором помимо клубов из разных регионов России также приняли участие клубы из Казахстана, Сербии, Индии, Таджикистана, Ирана, Белоруссии.

Ингушские дзюдоисты Атам Барахоев (до 73 кг), Урусхан-Бек Балаев (до 81 кг), Вахид Даурбеков (свыше 90 кг, уфимский клуб «Динамо»), Абу-Муслим Парчиев (до 66 кг, московский клуб «МГФСО»), Заурбек Акталиев (до 81 кг, грозненский клуб «Эдельвейс»), Адам Цечоев (до 81 кг, московский клуб «Сорбис») вышли в следующий этап Континентальной лиги дзюдо.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», второй этап (полуфинал) КЛД пройдёт 6 мая в Москве, куда подключатся лидеры национального клубного чемпионата.