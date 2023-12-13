Ингушские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований в Выборге

На татами спорткомплекса «Выборг» вышли 170 спортсменов из 33 субъектов РФ, входящих в состав 7 федеральных округов.

По информации интернет-ресурса ingfootball, Султан Плиев (СК «Чингиз») занял первое место в весовой категории до 60 кг. Беслан Дзейтов поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 66 кг. Акроман Парчиев (СПб) стал бронзовым призером состязаний в весовой категории до 81 кг