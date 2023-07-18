Ингушские грэпплеры завоевали семнадцать медалей первенства СКФО

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в результате трехдневных соревнований победителями в своих весовых категориях стали Махлоев Мухаммад-Амин (90 кг) в двух разделах, Ибрагимов Абубакар (85 кг), Оздоев Ислам (42 кг).

Серебряные медали выиграли Газгиреев Ваха (35 кг) в двух разделах, Дзангиев Ахмад-Шах (58 кг). Бронзовыми медалистами первенства СКФО стали Ганиев Мухаммад-Амин (34 кг) в двух разделах, Парагульгов Хадис (42 кг), Газгиреев Магомед (47 кг), Цечоев Адам (53 кг), Ибрагимов Абубакар (85 кг), Албаков Мансур (54 кг), Цечоев Абдурахим (63 кг), Чакаев Мовсар (62 кг), Муцольгов Исмаил (84 кг).

Поскольку турнир был отборочным этапом на первенство России, спортсмены, завоевавшие золотые и серебряные медали, получили право представлять регион на этом турнире, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Суздале Владимирской области.

Таким образом, сборная Ингушетии по грэпплингу смогла завоевать семь путевок на первенство России.

Тренеры победителей и призеров — Хадзиев Назир, Магомадов Имран, Хашагульгов Илез.