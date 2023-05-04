Ингушские ИТ-компании приглашают принять участие в отборе на участие в акселераторе «Спринт»

Акселератор «Спринт» — это бесплатная программа поддержки технологических компаний, нацеленная на формирование управленческих компетенций, необходимых для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.

К участию приглашаются технологические компании, осуществляющие разработку решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ) и нового общесистемного программного обеспечения (НОПО): продуктов для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения, совместной работы и других задач. Для Ингушских компаний возможно участие в онлайн формате.

Отмечается, что за 2021-2022 годы ФРИИ провел 6 конкурсных отборов, получил 1044 заявки из 64 субъектов страны и завершил акселерацию 264 проектов по разработке российских решений в сфере ИТ.

В период акселерации большинство проектов-участников отмечают качественные изменения в бизнесе — привлекают первых пользователей своего продукта, запускают продажи или повышают бизнес-показатели. Суммарно участники привлекли более 27 тыс. новых пользователей и совершили продажи на сумму более 365 млн. руб.

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 6 июня текущего года (включительно) на официальном сайте акселератора «Спринт». Старт акселерационной программы запланирован на сентябрь 2023 года.

Победители конкурсного отбора смогут принять участие в акселерационной программе, осуществляемой Фондом развития интернет-инициатив в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подробная информация об акселераторе и условиях участия в программе представлена на официальном сайте: https://sprint. iidf. ru/.