Ингушские каратисты стали призерами всероссийских соревнований в Адыгее
Спортсмены из Ингушетии завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате, которые прошли с 27 по 30 октября в Майкопе, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.
«Абдуллах Плиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 24 кг, а Халиф Хамхоев занял почетное второе место в весовой категории до 24 кг», — рассказал собеседник.
По его словам, тренирует ребят опытный наставник Абдул-Азит Шаухалов.
Отмечается, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из 23 субъектов страны.