Карате

Ингушские каратисты стали призерами всероссийских соревнований в Адыгее

0

Спортсмены из Ингушетии завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате, которые прошли с 27 по 30 октября в Майкопе, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.

«Абдуллах Плиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 24 кг, а Халиф Хамхоев занял почетное второе место в весовой категории до 24 кг», — рассказал собеседник.

По его словам, тренирует ребят опытный наставник Абдул-Азит Шаухалов.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из 23 субъектов страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один человек пострадал при наезде легковушки на дорожное ограждение в Ингушетии
Спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев навестил героя трагических событий осени 1992 года
Юные борцы из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами открытого турнира в Хасавюрте
Активисты ингушской «Юнармии» отправились на службу в Вооруженные силы России
В Назрани состоялось первенство Ингушетии по спортивной гимнастике
Единороссы Ингушетии активно реализуют проект «Центр помощи по вопросам СВО»
Пропавшие без вести осенью 1992 года — это общая боль, заявил Глава Ингушетии
В Ингушетии состоялась очередная отправка призывников к местам службы
В Малгобеке завершается строительство спортплощадки на улице Лермонтова
Инвалиду в Ингушетии восстановили пенсию после вмешательства УПЧ
Контрафактные сигареты почти на 5 млн рублей изъяли у жительницы Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 