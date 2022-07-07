Ингушские пограничники совместно с полицейскими пресекли факт незаконной охоты
Пограничники Ингушетии пресекли факт незаконной охоты в горном Джейрахском районе на территории государственного природного заповедника «Эрзи».
Так, сотрудниками Пограничного управления по республике совместно с сотрудниками отдела МВД России по Джейрахскому району в результате рейдовых мероприятий были выявлены и задержаны 6 граждан, которые вели незаконную охоту вблизи архитектурного комплекса «Пялинг».
Как сообщили газете «Ингушетия» в Погрануправлении, в ходе досмотра транспортного средства, на котором передвигались браконьеры, было обнаружено заряженное нарезное огнестрельное оружие, а также разделанная туша дикого животного, предположительно, кабана.
Отмечается, что результаты оперативно-разыскной деятельности переданы в отдел МВД России по Джейрахскому району для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.