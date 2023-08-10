Ингушские приставы поборются за право ношения серого берета на федеральном уровне

«Состязания пройдут 11 августа на территории СКФО. В программу испытаний включены: марш-бросок на 10 км, практическое выполнение упражнений стрельбы из автомата, поединки по рукопашному бою», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, более 100 бойцов от территориальных подразделений ФССП, ФСИН и МВД России поборются за право на элитный серый берет.

Отмечается, что в заключительной части мероприятия запланирована торжественная церемония закрытия и вручения наград с участием высших должностных лиц субъектов, территориальных органов силовых структур и героев России