Ингушские приставы предупредили о новой схеме мошенничества в сети

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УФССП России по Ингушетии предупреждает население о том, что в регионе участились случаи обмана со стороны мошенников, выдающих себя за приставов, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества.

Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают пользователям сети загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт.

Судебные приставы рекомендуют проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП».

Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.

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