Чемпионат

Ингушские программисты вышли в финал чемпионата России по спортивному программированию

0

Ингушская команда по спортивному программированию заняла первое место в отборочных соревнованиях чемпионата России в дисциплине «Программирование систем информационной безопасности», проходивших среди команд Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивного программирования России, в состав команды вошли Нальгиев, Угурчиев, Арчаков, Долов, Гогиев, Ялхороев, Мациев. Теперь им предстоит участие в финале, который состоится в Москве с 6 по 11 декабря 2023 года.

Ингушские программисты будут состязаться с командами из Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого АО, Орловской и Архангельской областей, Хабаровского и Алтайского краёв.

Призовой фонд финала чемпионата России в каждой дисциплине за первое место составляет 500 тысяч рублей, за второе — 350 тысяч рублей, за третье — 250 тысяч рублей.

Организаторами соревнований выступают федеральные Минспорта и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завершился турнир по боксу памяти погибших в ходе СВО
Пять радиостанций холдинга Krutoy Media заработают в Ингушетии
Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев участвует во Всероссийском форуме «Народы России»
В Ингушском госуниверситете прошел турнир по баскетболу ко Дню народного единства
Жители отдаленных сел Сунженского района Ингушетии на сходе обсудили актуальные вопросы
В Ингушетии эвакуируют с горы пострадавшего альпиниста
В Ингушетии оказали продуктовую помощь семьям участников СВО
Ингушетия подготовила площадку к открытию международной выставки-форума «Россия»
В Ингушетии реконструировали ЛЭП для надежного электроснабжения отдаленного села
Глава Ингушетии принял участие в акции «Большой этнографический диктант»
В Ингушетии до конца года завершится строительство нового корпуса Дома ветеранов

Главное

Яндекс.Метрика

 