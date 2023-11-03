Ингушские программисты вышли в финал чемпионата России по спортивному программированию

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивного программирования России, в состав команды вошли Нальгиев, Угурчиев, Арчаков, Долов, Гогиев, Ялхороев, Мациев. Теперь им предстоит участие в финале, который состоится в Москве с 6 по 11 декабря 2023 года.

Ингушские программисты будут состязаться с командами из Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого АО, Орловской и Архангельской областей, Хабаровского и Алтайского краёв.

Призовой фонд финала чемпионата России в каждой дисциплине за первое место составляет 500 тысяч рублей, за второе — 350 тысяч рублей, за третье — 250 тысяч рублей.

Организаторами соревнований выступают федеральные Минспорта и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.