Праздник

Ингушские школьники обсудили новогодние семейные праздники народов России

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В школах и колледжах Ингушетии прошли очередные уроки, посвященные Новому году и связанным с ним семейным традициям народов России.

На уроках «Разговор о важном» ребятам рассказывали об истории и традициях встречи Нового года в разных регионах, делая акцент на значение семьи и друзей в жизни каждого человека.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, в начальной школе, с 1-го по 4-й классы, ребятишкам поведали о том, как в прошлые времена проводились новогодние елки, как украшали главный символ праздника и какие регионы в России первыми встречают Новый год.

Отмечается, что для школьников 5–7-х классов программу дополнили заданием «Новогодняя елочка: узнай регион России». Помимо этого, учащиеся познакомились с национальной кухней российских народов и узнали, какие блюда на Новый год готовят удмурты, татары, буряты, якуты и адыгейцы.

В старших классах школьникам рассказали о еще одной новогодней традиции — ежегодном обращении Президента России, которое показывают по телевизору перед самым боем курантов, возвещающим о начале нового года. Старшеклассники узнали о том, откуда пошла эта традиция и кто первым ее ввел в нашей стране. Также они проверили свои знания по географии и ответили на вопрос, сколько раз можно встретить Новый год в России.

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