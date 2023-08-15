Ингушские школьники приняли участие в Международном детском культурном форуме

По словам собеседника, в Новой Третьяковке прошло более 100 мероприятий. Участниками форума стали талантливые дети не только из России, но и из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии, Ливана, Пакистана, Палестины, Туркменистана, Узбекистана.

В составе делегации из Ингушетии, которую возглавили преподаватель Назрановской детской художественной школы Танзила Кодзоева и преподаватель ДХШ Сунженского района Розалина Котиева, были 13 учащихся всех восьми детских школ искусств республики.

Ребята приняли участие в семинарах, посвященных телевидению, сценической речи, актерскому мастерству, звуковому дизайну, журналистике и литературе. Дети познавали искусство грима, росписи матрешек, создания славянских кукол, знакомились с народными музыкальными инструментами.

В рамках детского культурного форума прошел хакатон «Наследники культуры. Мост в будущее», в ходе которого команды разработали культурные проекты. Победителем стала команда Северо-Кавказского федерального округа, в ее составе был учащийся Назрановской ДХШ Микаил Кодзоев, победитель многочисленных фестивалей и конкурсов. Все участники команды получили диплом «За самое смелое решение».

На территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького дети проходили различные квесты и квизы. Работала фотозона и стенды партнеров мероприятия, где участники могли отдохнуть после насыщенных мероприятий, посмотреть мультфильмы и пообщаться друг с другом.

Также ребята посетили Российский национальный музей музыки, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственную Третьяковскую галерею, киноконцерн «Мосфильм», ВДНХ, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского, концертный зал «Зарядье» и многое другое.