Ингушские спасатели ищут женщину, пропавшую в лесу

«Спасатели ищут пропавшую женщину в лесном массиве селения Сурхахи Назрановского района. По информации поисковиков, более 10 человек продолжают прочесывать километр за километром территорию леса», — сказал представитель ведомства.

По его данным, поиски пока ни к чему не привели.

Как уточнил нашему изданию информированный источник, накануне в полицию обратился житель села Плиево. 55-летний мужчина сообщил правоохранителям о том, что 6 июня его дочь 1990 г. р., страдающая психическими расстройствами, приехала из Франции и остановилась в гостинице «СССР» в Назрани. Буквально на следующий день после приезда ее видели на остановке в сельском поселении Сурхахи. Оттуда она ушла в лес, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Молодую женщину пока безуспешно ищут спасатели, полицейские и волонтеры.