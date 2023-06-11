Ингушские спортсмены стали призерами первенства России по греко-римской борьбе U 23

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 40 регионов России. Сборную республики представляли пять борцов — все представители спортивного клуба «Ади-Ахмад».

По итогам состязаний Исмаил Барахоев стал серебряным призером в весовой категории до 77 кг. Бронзовую медаль в весе до 77 кг завоевал Рамазан Арапханов.

Комментируя выступление спортсменов, президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев подчеркнул, что данный старт был очень важным, как в плане отбора на мировое первенство, так и в плане дальнейшего роста спортсменов.

«Вчера наблюдал за финальной схваткой Исмаила Барахоева, который смог беспрепятственно дойти до финала, но в решающем поединке уступил своему сопернику в упорном бою всего лишь один балл, поединок завершился со счетом 6:7. Результатом я доволен, но все же есть то, к чему еще нужно стремиться и над чем работать. Исмаил совсем недавно перенёс операцию, до конца еще не поправился, и не смог выложиться на все 100%.

В этом весе у нас также выступал Рамазан Арапханов, который завоевал бронзовую медаль. Боролся он неплохо, немного уступил в решающей встрече, твёрдая «бронза» тоже неплохой результат на таком конкурентом первенстве страны. Остальным ребятам, которые не вошли в тройку призеров желаю дальнейших успехов и трудиться, не жалея сил. Я всегда повторяю, нужно биться, а не бороться, вырывать победу, сражаясь до конца», — отметил Белхороев.

Соревнования являлись отборочными на первенство мира U 23. Ответственным тренером на турнире был специалист высшей категории Алихан Арапханов.