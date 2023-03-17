Дзюдо

Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по дзюдо в Нальчике

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Ингушские спортсмены успешно представили республику на первенстве СКФО по дзюдо среди юношей до 15 лет в Нальчике.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», золото соревнований завоевал Ислам Мужухоев (до 46 кг). Тренируют спортсмена Иса Теркакиев, Магомед-Башир Оздоев. Серебро досталось воспитанникам Магомеда Камурзоева Мухаммеду Янарсанову (до 42 кг), Магомеду Тумгоеву (до 66 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Рамзан Эсмурзиев (до 42 кг), Магомед-Амин Аушев (до 55 кг), Абдуллах Махлоев (до 60 кг).

Площадкой для проведения турнира стал универсальный спорткомплекс столицы Кабардино-Балкарии. За первые места боролось около 300 ребят. Они соревновались в шести весовых категориях. Победители отборочного этапа представят свои регионы на первенстве России. Оно пройдёт с 1 по 3 апреля в Мурманской области.

 

 

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