Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по дзюдо в Нальчике

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», золото соревнований завоевал Ислам Мужухоев (до 46 кг). Тренируют спортсмена Иса Теркакиев, Магомед-Башир Оздоев. Серебро досталось воспитанникам Магомеда Камурзоева Мухаммеду Янарсанову (до 42 кг), Магомеду Тумгоеву (до 66 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Рамзан Эсмурзиев (до 42 кг), Магомед-Амин Аушев (до 55 кг), Абдуллах Махлоев (до 60 кг).

Площадкой для проведения турнира стал универсальный спорткомплекс столицы Кабардино-Балкарии. За первые места боролось около 300 ребят. Они соревновались в шести весовых категориях. Победители отборочного этапа представят свои регионы на первенстве России. Оно пройдёт с 1 по 3 апреля в Мурманской области.