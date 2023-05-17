Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля»

По информации Минспорта республики, команда Ингушетии достойно выступила на турнире. Под руководством тренеров Ахмеда Комурзоева, Ахмеда Медова, Ибрагима Цицкиева, Илеза Камурзоева, Хусена Хамхоева, Мусы Эстамирова, Хусена Полонкоева, Абдуллах-Усамы Камурзоева ребята готовились к этому мероприятию целый год, тренируясь и совершенствуя свои навыки.

«Было нелегко, но их целеустремленность и упорство помогли им преодолеть все трудности. По итогам соревнований среди спортсменов 2006-2008 годов рождения в весовой категории 61 кг Арби Аушев завоевал серебряную медаль, в весовой категории 49 кг Ибрагим Цуров стал бронзовым призером. Среди спортсменов 2009-2011 годов рождения серебряные медали завоевали в весовой категории 44 кг Мухаммад-Амин Аушев и Мухаммад Хуциев в весовой категории 33 кг», — отметили в спортивном ведомстве Ингушетии.

Бои ребят были напряженными и захватывающими, но, несмотря на это, они продемонстрировали высокий уровень подготовки и получили заслуженные награды. По словам ребят, они гордятся тем, что представляли свой регион на этих соревнованиях и доказали, что они достойны быть частью сильной команды.