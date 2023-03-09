Бокс

Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по боксу

0

Спортсмены клуба «Чингиз» успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по боксу на призы чемпиона мира среди профессионалов Дениса Лебедева в Воронежской области.

Соревнования памяти Героя Российской Федерации, гвардии майора ВКС Филипова Романа Николаевича проводились среди юношей 15-16 лет (2007-2008 г. р.). За медали боролись почти двести сильнейших боксеров из разных регионов России.

Ингушетию и спортивный клуб «Чингиз» г. Карабулака представили Аушев Абдулла и Мальсагов Хамзат, воспитанники тренеров-преподавателей Аушева Тимура, Бокова Хусена, Мальсагова Руслана, Барахоева Мустафы, Дзаурова Казбека.

Как сообщили в Минспорта республики, проведя четыре боя Аушев Абдулла (до 48 кг) и Мальсагов Хамзат (до 54 кг) завоевали золотые медали турнира, тем самым выиграв путевку на первенство страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия стала одним из самых доступных для туристов регионов СКФО
В Министерстве спорта Ингушетии чествовали двукратного чемпиона мира Рустама Талдиева
Глава Ингушетии поздравил мецената Микаила Гуцериева с 65-летием
В Ингушетии ищут «Илью минера» за сообщение о бомбе в частной клинике
В Ингушетии против напавшего с ножом на полицейских дебошира завели дело
Постпред Ингушетии в Москве принял участие в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир»
Ингушский борец вольного стиля Али Цокаев стал победителем первенства СКФО
Ингушские вольники Галаев и Ханиев от Азербайджана заявлены на чемпионат Европы
Коммолодёжи Ингушетии назвал победителей онлайн-конкурса «Лайф по-трезвому»
В Ингушетии создадут участки для использования труда осужденных к принудительным работамм
Известный бизнесмен, меценат и поэт Микаил Гуцериев отмечает 65-летие

Главное

Яндекс.Метрика

 