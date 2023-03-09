Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по боксу

Соревнования памяти Героя Российской Федерации, гвардии майора ВКС Филипова Романа Николаевича проводились среди юношей 15-16 лет (2007-2008 г. р.). За медали боролись почти двести сильнейших боксеров из разных регионов России.

Ингушетию и спортивный клуб «Чингиз» г. Карабулака представили Аушев Абдулла и Мальсагов Хамзат, воспитанники тренеров-преподавателей Аушева Тимура, Бокова Хусена, Мальсагова Руслана, Барахоева Мустафы, Дзаурова Казбека.

Как сообщили в Минспорта республики, проведя четыре боя Аушев Абдулла (до 48 кг) и Мальсагов Хамзат (до 54 кг) завоевали золотые медали турнира, тем самым выиграв путевку на первенство страны.