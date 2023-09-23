Бокс

Ингушские спортсмены завоевали 22 медали на турнире по боксу в Ставропольском крае

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Юные ингушские спортсмены завоевали 22 медали на открытом турнире по боксу в Ставропольском крае.

Соревнования, посвященные Дню Ставропольского края, прошли в станице Суворовская на базе Детско-юношеского спортивного клуба «Урарту». В них приняло участие более 150 мастеров кожаной перчатки из субъектов СКФО и ЮФО.

Как сообщили в Федерации бокса Ингушетии, «золото» турнира завоевали Леймоев Исмаил, Картоев Ислам, Могушков Ахмед, Акталиев Мухамед-Амин, Гулиев Акромат, Аушев Абдулла, Полонкоев Мовла, Баркинхоев Якуб, Измайлов Магомед, Аушев Ахмед, Нальгиев Абдул-Малик, Матиев Ахмед, Нальгиев Сайфула, Евлоев Магомед, Балкоев Хамзат.

На вторую ступеньку пьедестала поднялись Алиев Мухамад, Полонкоев Магомед, Аушев Абдул-Малик, Колоев Амир, Кокорхоев Камаль, Беков Ризван, Евлоев Абдул-Малик.

Тренировали ребят опытные наставники Балаев Мурад, Леймоев Магомед, Аушев Ваха, Дакиев Муслим, Аушев Тимур, Базиев Магомед.

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