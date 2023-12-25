Ингушские стражи границы провели турнир по футболу среди отрядов «Юных друзей пограничников»
В средней общеобразовательной школе — детском саду сельского поселения Джейрах имени И. С. Льянова прошли соревнования по мини-футболу среди отрядов «Юные друзья пограничников» образовательных организаций горного района.
Состязания за кубок начальника Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии были приурочены ко Дню работника органов безопасности. Участие в соревнованиях приняли ученики школ с. п. Джейрах и Ольгети.
«Для детей спортивные состязания стали хорошей возможностью продемонстрировать свои навыки владения мячом и проявить такие качества, как боевой дух и воля к победе», — сообщили газете «Ингушетия» пограничники.
В напряженной борьбе победу одержали ребята из школы с. п. Джейрах, а лучшим игроком стал Микаил Цуров. Команды молодых спортсменов награждены медалями и кубками.