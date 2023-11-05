Образование

Ингушские студенты-агрономы проходят практику в республиканском филиале РСЦ

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Студенты Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова проходят преддипломную практику в филиале Россельхозцентра по Ингушетии. Отмечается, что эту работу учреждение проводит уже несколько лет, текущий учебный год не стал исключением.

Практику для студентов проводили специалисты Сунженского районного отдела, Назрановского межрайонного отдела и отдела защиты растений филиала РСЦ. Опытные агрономы поделились с молодыми специалистами своими знаниями и навыками.

Как сообщили газете «Ингушетия» в филиале РСЦ, студенты техникума участвовали в проведении полевой апробации, а также лабораторных исследованиях по регламентированным методикам. Обучались молодые люди и таким навыкам, как обработка и анализ полученных данных, изучение и участие в фитосанитарном мониторинге по определению заселенности вредными объектами. И, по словам агрономов Россельхозцентра, ребята с поставленными задачами справились не плохо.

«В ходе практики в Россельхозцентре студенты получают профессиональные навыки, которые в дальнейшем им, конечно же, пригодятся. Мы стараемся как можно шире охватывать темы, делиться знаниями и умениями больше, чем того требует программа практики», — отметила заместитель руководителя филиала Мариям Мурадова.

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