Ингушские студенты-агрономы проходят практику в республиканском филиале РСЦ

Практику для студентов проводили специалисты Сунженского районного отдела, Назрановского межрайонного отдела и отдела защиты растений филиала РСЦ. Опытные агрономы поделились с молодыми специалистами своими знаниями и навыками.

Как сообщили газете «Ингушетия» в филиале РСЦ, студенты техникума участвовали в проведении полевой апробации, а также лабораторных исследованиях по регламентированным методикам. Обучались молодые люди и таким навыкам, как обработка и анализ полученных данных, изучение и участие в фитосанитарном мониторинге по определению заселенности вредными объектами. И, по словам агрономов Россельхозцентра, ребята с поставленными задачами справились не плохо.

«В ходе практики в Россельхозцентре студенты получают профессиональные навыки, которые в дальнейшем им, конечно же, пригодятся. Мы стараемся как можно шире охватывать темы, делиться знаниями и умениями больше, чем того требует программа практики», — отметила заместитель руководителя филиала Мариям Мурадова.