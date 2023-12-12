Ингушские студенты приняли участие во всероссийской акции «Пишу тебе, Герой!»

В рамках этого мероприятия учащиеся колледжей написали письма на фронт участникам СВО, выражая свою поддержку и искреннюю благодарность защитникам Отечества за отвагу, смелость в выполнении боевых задач.

«Письма — весточки радости. Они будут вселять в наших воинов силы, ведь добрые и теплые слова много значат для бойца. В своих письмах мы выразили огромную благодарность нашим защитникам за их смелость, храбрость, пожелали успешного выполнения боевых задач и возвращения домой живыми и здоровыми», — рассказали студенты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, письма для участвующих в специальной военной операции защитников Отечества в республиканский военкомат доставили студенты Назрановского политехнического колледжа и волонтеры центра «Твори добро».

Отмечается, что студенты колледжей региона в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ с первых дней СВО активно подключились к сбору благотворительной помощи военнослужащим и членам их семей. В частности, в офис Народного фронта, регионального отделения Союза женщин России периодически передается собранная силами педагогов и студентов благотворительная помощь с медикаментами, теплыми носками, средствами личной гигиены, продуктами питания длительного хранения и, конечно, с теплыми письмами поддержки бойцов.

Сбор и комплектование гуманитарной помощи колледжами по всем видам мероприятий, объявленных акцией проекта #МЫВМЕСТЕ, будет продолжаться.