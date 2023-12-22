Ингушские тхэквондисты показали высокие результаты на первенстве «Кубок снежного барса»

В состязаниях во Владикавказе во Дворце спорта «Тхэквондо» приняли участие более 400 спортсменов из 7 регионов, включая сборную команду из Ингушетии.

Как сообщили газете «Ингушетия», по результатам турнира золотые медали завоевали Муталиев Абдул-Малик в весовой категории 33 кг, Аушев Магомед-Амин (48 кг), Хуциев Мухаммад (33 кг), Муталиев Мухаммад (28 кг) и Тебоев Магомед (32 кг).

На вторую ступень пьедестала поднялись Тебоев Азамат в весовой категории 26 кг и Нальгиев Имран в весовой категории 22 кг. Бронзу завоевали Камурзоев Иса в весовой категории 55 кг, Хидиров Абу-Бакар (49 кг), Тимурзиев Дамир (33 кг) и Хашиев Мухаммад (33 кг).

Тренируют ребят Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Камурзоев Илез, Цицкиев Ибрагим, Камурзоев Хамза, Гагиев Магомед.