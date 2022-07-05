Ингушские тхэквондисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нальчике

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, представители республики на этих соревнованиях завоевали семь медалей, из них две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Так, победителями всероссийских соревнований по тхэквондо стали Магомед Камурзоев и Саид Бизиев. «Серебро» досталось Абу-Бакару Хидирову и Ибрагиму Цурову. Бронзовые награды у Абдул-Малика

Муталиева, Дамира Тимурзиева и Мухаммад-Амина Аушева.

Тренируются спортсмены под руководством Ибрагима Цицкиева, Илеза Камурзоева, Ахмеда Медова, Хусейна Хамхоева и Ахмеда Комурзоева.