Ингушские тхэквондисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нальчике
Ингушские тхэквондисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нальчике, в турнире участвовало порядка 300 спортсменов из 20 регионов России.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, представители республики на этих соревнованиях завоевали семь медалей, из них две золотые, две серебряные и три бронзовые.
Так, победителями всероссийских соревнований по тхэквондо стали Магомед Камурзоев и Саид Бизиев. «Серебро» досталось Абу-Бакару Хидирову и Ибрагиму Цурову. Бронзовые награды у Абдул-Малика
Муталиева, Дамира Тимурзиева и Мухаммад-Амина Аушева.
Тренируются спортсмены под руководством Ибрагима Цицкиева, Илеза Камурзоева, Ахмеда Медова, Хусейна Хамхоева и Ахмеда Комурзоева.