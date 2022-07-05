Тхэквандо

Ингушские тхэквондисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нальчике

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Ингушские тхэквондисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нальчике, в турнире участвовало порядка 300 спортсменов из 20 регионов России.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, представители республики на этих соревнованиях завоевали семь медалей, из них две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Так, победителями всероссийских соревнований по тхэквондо стали Магомед Камурзоев и Саид Бизиев. «Серебро» досталось Абу-Бакару Хидирову и Ибрагиму Цурову. Бронзовые награды у Абдул-Малика

Муталиева, Дамира Тимурзиева и Мухаммад-Амина Аушева.

Тренируются спортсмены под руководством Ибрагима Цицкиева, Илеза Камурзоева, Ахмеда Медова, Хусейна Хамхоева и Ахмеда Комурзоева.

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