Ингушские ветераны призвали молодёжь республики не поддаваться вражеской пропаганде

«В период испытаний и защиты Отечества особенно важна консолидация всего общества. Важной составляющей объединения общества является, по нашему мнению, недопущение дискредитации армии. Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — подчеркнул обладатель знака и ордена «Почётный гражданин России», председатель республиканского регионального отделения Российского союза ветеранов Магомед Гелисханов.

По его словам, с первых дней СВО бойцы — выходцы из Ингушетии стали на защиту Родины. Они проявляют себя как настоящие патриоты страны, достойно продолжают дело своих героических дедов. Каждый из них вносит свой вклад в защиту страны, обеспечивая безопасность нашей Родины.

«СВО началась из-за необходимости противодействия радикальным элементам и организациям, в целом нацистскому руководству Украины, ставшим на путь геноцида и уничтожения русскоязычного населения Донбасса и Луганщины. Мы не могли остаться в стороне и приняли абсолютно правильное и выверенное решение о начале специальной военной операции, которое население России в основной своей массе понимает и поддерживает», — заявил депутат Карабулакского горсовета, член общественного совета при МВД по Республике Ингушетия Хусейн Амаков.

Он посоветовал молодым людям трезво посмотреть на ситуацию, не прислушиваться к вражеской пропаганде, не поддаваться на ложные постулаты. Экстремизм ломает жизнь человека, семьи и в целом общества, приводит к негативным последствиям.

«Давайте, не будем забывать, что ответственность за это очень строгая. Надо подумать, за что можно пострадать и надо ли это гражданину России», — отметил Хусейн Амаков.