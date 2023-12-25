Ингушские вольники завоевали четыре медали на всероссийском турнире в Грозном

Отмечается, что по итогам состязаний ингушские борцы вольного стиля завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали.

Триумфатором турнира стал Ханиев Исмаил (80 кг). Шакриев Акромат (60 кг) положил в копилку серебряную медаль. На третью ступень пьедестала поднялись Сапралиев Исмаил (48 кг) и Шаухалов Халит (51 кг).

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации борьбы республики, всего на ковры всероссийских соревнований вышло более 370 атлетов.