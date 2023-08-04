Конкурс

Ингушских музыкантов приглашают на международный конкурс народных исполнителей

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В Ингушетии стартовал прием заявок на детский конкурс «Мир — Музыка и Развитие». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба Министерства культуры

Сообщается, что в конкурсе будут состязаться дети от 7 до 15 лет в области инструментального и вокального исполнительства в коллективных и сольных номинациях.

Смотр будет проводиться по следующим направлениям:

— творческие коллективы: ансамбли, оркестры, хоры и фольклорные коллективы;

— сольное исполнительство: вокал, балалайка, домра, духовые инструменты (флейта, кларнет, гобой, саксофон, труба, тромбон, валторна, туба), баян, аккордеон, скрипка, гусли, цимбалы, ксилофон, ударная установка.

Также в рамках конкурса состоится круглый стол с его организаторами, бесплатные мастер-классы с членами жюри по всем музыкальным направлениям, репетиции с оркестром Яковлева Grand Melody Orchestra для подготовки ко Второму очному туру конкурса и финальный гала-концерт.

Подать заявку можно до 31 октября по ссылке, сообщили в региональном Министерстве культуры.

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