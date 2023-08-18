Ингушских школьников приглашают к участию в фотоакции «Мое культурное лето»

По словам собеседника, акция в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартует 21 августа и продлится до 25 числа этого месяца.

Организаторы мероприятия предлагают ребятам посредством фотоискусства рассказать о культурных мероприятиях, в которых они приняли участие на летних каникулах. Для этого необходимо опубликовать на своей странице «ВКонтакте» собственную фотографию, которую участник акции сделал в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере и др., и кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдш.

30 лучших работ войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников. РФ», добавил собеседник.