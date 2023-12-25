Конкурс

Ингушских журналистов приглашают подать заявку на премию «Золотое перо»

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Дан старт приему заявок на главную премию в сфере журналистики «Золотое перо России».

Напомним, Союз журналистов России организует ее проведение с 1996 года. Представители пишущего сообщества заострили внимание на том, что в нынешнем году впервые на премию могут подать заявку как отдельные журналисты, так и редакции СМИ.

По информации организаторов конкурса, ранее решение о номинантах премии выносили члены жюри, но в текущем году доступ к участию открыли всем желающим. 22 декабря заработал сайт с адресом goldenpenaward. ru.

Поданные материалы будут оцениваться профессиональным жюри, в состав которого вошли 17 секретарей Союза журналистов России, в первой половине марта.

«Мы решили дать возможность всем российским журналистам принять участие в этой легендарной премии и сделали ее открытой. Журналистика меняется, как и ее главные герои», — рассказал газете «Ингушетия» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Вниманию потенциальных участников конкурса предлагаются следующие темы: «Золотое перо», «За профессиональное мастерство», «Медиаменеджер», «Легенда журналистики», «Фотокорреспондент», «Золотая полка», «За храбрость при исполнении служебного долга», «Научная журналистика». У каждой номинации свои критерии и условия для участия.

Лауреатам вручат главный символ премии — золотое перо из настоящего золота. Награждение победителей состоится в конце марта в Москве.

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