Ингушских знатоков приглашают к участию в чемпионатах России по игре «Что? Где? Когда?»

Как сообщили организаторы мероприятия, масштабный командный интеллектуальный турнир стартует 27 октября. Принять участие в состязании, организованном совместно с телекомпанией «Игра-ТВ», смогут школьники 5-11 классов, студенты ссузов и вузов до 25 лет, а также любители интеллектуальных игр старше 18 лет.

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте https://igra-znanierussia. ru/ и сыграть в одну из отборочных игр.

Сильнейшие команды станут участниками чемпионата России. Финалы для всех возрастных категорий пройдут в 2024 году.

Подробности читайте в официальном сообществе https://vk. com/znanie_igra/ (Знание. Игра ВКонтакте).