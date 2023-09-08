История

Ингушским школьникам рассказали о героях Отечественной войны 1812 года

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В Доме культуры села Пседах Малгобекского района состоялся час истории для школьников «Бородинское сражение», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Как отметил источник информации, учащиеся школы № 25 узнали много интересного о войне 1812 года. Работник ДК Раиса Сардалова рассказала детям о военачальниках М. И. Кутузове, П. И. Багратионе, М. Б. Барклае-де-Толли и других, почему эта война называется Отечественной.

«Надо отметить, что такие мероприятия воспитывают у подрастающего поколения чувство патриотизма и гордости за свою страну», — рассказал руководитель ДК Билал Алероев.

Напомним, в России 8 сентября отмечается День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова с французской армией Наполеона. Этот день является одним из дней воинской славы, он учрежден на законодательном уровне в 1995 году.

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