Ингушский абитуриент Берс Цуров стал первым финалистом «Киберкампуса Президентской академии»

На площадке Северо-Кавказского института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы за звание суперабитуриента боролись школьники Северо-Кавказского федерального округа, семи из них удалось пройти квест и стать финалистами.

«Киберкампус» — это уникальный информационно-развлекательный проект, который позволяет будущим студентам академии не только узнать всё о правилах приёма и направлениях подготовки, но и в игровой форме познакомиться с историей вуза, его традициями, особенностями обучения и студенческой жизнью.

«Я один из тех, кому посчастливилось принять участие в масштабном квесте от РАНХиГС «Киберкампус — 2021». Квест очень хорошо продуман и качественно организован. Каждое задание было по-своему интересным (особенно запомнилось задание со стереоизображениями). Иными словами, было приятно принять участие в столь интересном мероприятии. Спасибо СКИ РАНХиГС за этот незабываемый опыт!» — поделился впечатлениями Берс Цуров.

Отметим, что всего 7 школьников СКФО смогли войти в финал проекта: Берс Цуров (Республика Ингушетия), Светлана Ягодзинкая (г. Пятигорск, Ставропольский край), Алина Зазимко (г. Пятигорск, Ставропольский край),

Азольда Богатырева (Республика Ингушетия), Диана Турченко (г. Кисловодск, Ставропольский край), Елизавета Лишкунова-Ягодзинкая (г. Пятигорск, Ставропольский край), Камилла Абдусаламова (Республика Ингушетия).