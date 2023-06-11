Ингушский боксер Хамзат Матиев стал бронзовым призером чемпионата России среди юниоров

Как сообщили в Минспорта республики, более 340 боксеров со всех регионов страны приняли участие в этом важном спортивном событии.

Отмечается, что Хамзат Матиев — воспитанник клуба «Оздо», а ныне выступает за Москву. Он стал на данных соревнованиях бронзовым призером в весовой категории до 60 кг. Этот результат достигнут благодаря упорному труду и профессиональной подготовке спортсмена.

Готовить к турниру Матиева помогали опытные тренеры — Магомет Дзауров, Иса Мургустов и Альберт Муталибов. Они работали над техническими и физическими навыками боксера, помогали ему сохранять концентрацию во время боя и давали полезные советы для победы.