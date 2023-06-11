Бокс

Ингушский боксер Хамзат Матиев стал бронзовым призером чемпионата России среди юниоров

0

Ингушский боксер Хамзат Матиев стал бронзовым призером чемпионата России среди юниоров 19-22 лет, проходившем в городе Серпухове Московской области.

Как сообщили в Минспорта республики, более 340 боксеров со всех регионов страны приняли участие в этом важном спортивном событии.

Отмечается, что Хамзат Матиев — воспитанник клуба «Оздо», а ныне выступает за Москву. Он стал на данных соревнованиях бронзовым призером в весовой категории до 60 кг. Этот результат достигнут благодаря упорному труду и профессиональной подготовке спортсмена.

Готовить к турниру Матиева помогали опытные тренеры — Магомет Дзауров, Иса Мургустов и Альберт Муталибов. Они работали над техническими и физическими навыками боксера, помогали ему сохранять концентрацию во время боя и давали полезные советы для победы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии День России отпразднуют различными культурными мероприятиями
Три человека пострадали в ДТП с участием «ВАЗ-21115» и Honda в Ингушетии
В культурной столице Ингушетии отремонтируют конструкцию на «Оскановском круге»
В Ингушетии строится 61 объект на более 8 млрд руб.
Общественники из Ингушетии стали частью общероссийской сети «Добро. Центр»
В Ингушетии учебные заведения Росгвардии присоединились к акции «Россия в сердце навсегда»
В Ингушетии 12 июня объявили днем бесплатного катания на коньках
Ингушские спортсмены стали призерами первенства России по греко-римской борьбе U 23
Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии вручили погоны генерал-майора полиции
Десяток медалей привезли из Кисловодска ингушские дзюдоисты
В Ингушетии 10 и 11 июня ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой

Главное

Яндекс.Метрика

 